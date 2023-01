Knieblessure houdt Zoet voorlopig aan de kant

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zoet voorlopig uit roulatie door knieblessure

16.04 uur: Keeper Jeroen Zoet is voorlopig uit de roulatie. Zijn Italiaanse club Spezia meldt dat de voormalig PSV’er een blessure heeft in de kruisband van zijn rechterknie. Hoe lang de keeper eruit zal zijn, gaf de club uit de Serie A niet aan. Wel dat Zoet al is begonnen aan het revalidatietraject.

Zoet viel woensdag al na een kwartier uit in de wedstrijd tegen Atalanta. De Nederlander verving bij Spezia de geblesseerde eerste keus Bartlomiej Dragowski. In pas zijn derde competitieduel van het seizoen botste Zoet bij het uitkomen op Duvan Zapata, waarbij hij de blessure opliep.

Haarhuis met sterkste bezetting tegen Slowakije in Daviscup

12.07 uur: Captain Paul Haarhuis beschikt over de sterkste Nederlandse tennissers voor de komende ontmoeting met Slowakije in de Daviscup. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn aangewezen voor het enkelspel, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop vormen het koppel voor het dubbelspel.

Inzet van de wedstrijd op 4 en 5 februari in het Groningse Martinaplaza is een plaats in de Daviscup Finals in september.

Haarhuis treedt tegen de Slowaken aan met dezelfde spelers die vorig jaar bij de Daviscup Finals in Malaga tot de kwartfinales reikten en daarin verloren van Australië.

„We hebben een geweldig jaar gehad en bij de beste acht teams van de wereld meegestreden in Malaga. Super dat ik met hetzelfde team naar Groningen kan afreizen. Onze doelstelling is om ons dit jaar opnieuw te plaatsen voor de groepsfase van de Finals”, zegt Haarhuis.

„Het is mooi dat we na tien jaar weer terug zijn in Groningen, van oudsher een Daviscup-stad met veel studenten als trouwe supporters. Slowakije is een pittige tegenstander, maar door het thuisvoordeel met enthousiast publiek denk ik dat wij licht favoriet zijn. Ik kijk er naar uit”, aldus de captain.

De bekendste spelers van Slowakije zijn Alex Molcan en Norbert Gombos. De linkshandige Molcan is de huidige nummer 50 op de wereldranglijst, Gombos staat op plaats 114.

Bayern mist Mazraoui ’vier tot zes weken’ door ziekte

11.32 uur: Bayern München heeft de komende weken niet de beschikking over verdediger Noussair Mazraoui. De oud-Ajacied is volgens Bild ziek en zou „zeker vier tot zes weken” buitenspel staan.

Bayern vertrok vrijdag zonder Mazraoui op trainingskamp. De Duitse koploper vermeldde op de website wel de afwezigheid van Manuel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernandez en Bouna Sarr, maar sprak niet over de reden van het ontbreken van Mazraoui.

Daley Blind, die donderdag van Ajax werd overgenomen, is wel mee op het trainingskamp, net als Ryan Gravenberch en Matthijs de Ligt.

Mazraoui was vorige maand actief met Marokko op het WK in Qatar. Het Afrikaanse land werd in de halve finale door Frankrijk uitgeschakeld, waarna ook de troostfinale van Kroatië werd verloren.

Gestaakt duel wegens hartstilstand Hamlin niet meer hervat

08.46 uur: Het gestaakte duel in de American football-league NFL tussen Buffalo Bills en Cincinnati Bengals wordt niet meer hervat of overgespeeld. Het gevolg is dat beide ploegen naar de play-offs gaan, maar dat het speelschema iets wordt aangepast, aldus de NFL.

In het bewuste duel kreeg verdediger Damar Hamlin een hartstilstand op het veld. Hij zakte in elkaar en bleef roerloos liggen. Na reanimatie op het veld werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Cincinnati, waar hij nog altijd op de intensive care ligt.

Zijn toestand is inmiddels sterk verbeterd. De 24-jarige Hamlin is bij bewustzijn en kan communiceren. „Het lijkt erop dat alle radertjes in zijn hersenen werken, wat zeer verheugend is”, zei een van zijn artsen.

De NFL vergadert vrijdag over de aanpassingen in de play-offs. Een van de aanbevelingen is om het duel om het kampioenschap van de American Conference op neutraal terrein te spelen.

Koploper Boston Celtics wint topper van Dallas Mavericks in NBA

07.33 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben het topduel in de Amerikaanse NBA met Dallas Mavericks gewonnen: 124-95. De Celtics verstevigden met hun 27e zege van dit seizoen hun leidende positie in het kampioenschap. Jayson Tatum blonk uit bij de ploeg uit Boston met een ’triple double’: 29 punten, 14 rebounds en 10 assists.

Bij de Mavericks kwam topschutter Luka Doncic tot ’slechts’ 23 punten. De Sloveen bleef het laatste kwart van de wedstrijd aan de kant en leek last te hebben van zijn linkerenkel.

Utah Jazz boekte een duidelijke zege op Houston Rockets: 131-114. Jazz leunde vooral op de Fin Lauri Markkanen, die een persoonlijke topscore noteerde van 49 punten.

Pijnlijke nederlaag nummer 1 van de wereld Swiatek in United Cup

07.23 uur: Tennisster Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, is hard onderuitgegaan in de halve finales van het landentoernooi om de United Cup in Australië. De Poolse verloor afgetekend in twee sets van de Amerikaanse Jessica Pegula: 2-6 2-6.

De partij in Sydney duurde 71 minuten en daarin was Swiatek geen schim van de tennisster die vorig jaar het ene na het andere toernooi won, met als hoogtepunten Roland Garros en de US Open. Pegula, de nummer 3 van de wereld, troefde haar op alle fronten af.

Frances Tiafoe won later zijn enkelspel van Kacper Zuk met 6-3 6-3, waardoor de Amerikanen in de halve finale tegen Polen op een 2-0-voorsprong zijn gekomen.