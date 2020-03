Weer afwijzing verzoek tot vrijspraak Michel Platini

Platini was voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA en vicevoorzitter van de mondiale federatie FIFA toen hij in 2015 verwikkeld raakte in een corruptiezaak. De zaak draaide om een dubieuze betaling uit 2011. De Fransman ontving toen een bedrag van 2 miljoen Zwitserse franc (omgerekend 1,8 miljoen euro) van FIFA-voorzitter Sepp Blatter, voor werkzaamheden die hij jaren daarvoor zou hebben verricht.

De FIFA legde Platini aanvankelijk een schorsing op van acht jaar, die later in beroep werd teruggebracht tot zes jaar. De 64-jarige Fransman wist in een beroepszaak bij het internationaal sporttribunaal CAS de straf weliswaar terug te brengen tot vier jaar, maar de gewenste vrijspraak bleef uit. Ook bij het hoogste gerechtshof in Zwitserland kreeg Platini vervolgens niet zijn zin.