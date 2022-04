Frank Arnesen: ‘Dessers past bij Feyenoord’

Arnesen vertelt donderdag in het Belgisch Nieuwsblad hoe blij hij is met de spits.

Is de topschutter van de Conference League jullie ‘Mister Europe’?

Arnesen lachend: ,, Cyriel: héérlijke kerel. Hij heeft hier pas op de laatste dag van de zomertransferperiode getekend. We praatten al een tijdje, maar zijn entourage had me laten weten dat Cyriel naar Spanje zou vliegen, waar hij bij Leganes aan de slag kon. Eenmaal daar belde Cyriels makelaar me: ‘Het voelt hier niet goed, is er nog iets mogelijk?’ En of wij nog geïnteresseerd waren. Alleen was de tijd in ons nadeel. Het was niet meer haalbaar om Cyriel tijdig in Rotterdam te krijgen, dus is hij in Spanje naar een hotel gegaan en hebben we alles via mail geregeld. Dertig seconden voor middernacht waren de papieren binnen...”

Hoe belangrijk is Dessers voor dit Feyenoord?

,,Zijn impact mag niet onderschat worden. Hij zit aan acht goals in Europa, ook in de competitie heeft hij al het verschil gemaakt. Cyriel past bij ons.”

Dus hij mag toch nog blijven?

“Er is nog niks beslist. Cyriel staat open voor een verlengd verblijf, zei hij in de kranten. We gaan kijken wat er mogelijk is. We hebben een aankoopoptie van vier miljoen euro bij Genk.’’

Die gingen jullie toch eerst niet lichten?

,,Ik kan niet op de zaken vooruitlopen. De komende weken zullen veel bepalen. In de competitie moeten we absoluut onze derde plek vasthouden. Maar evengoed biedt de Conference League mogelijkheden. Er is nog veel geld te verdienen, de winnaar mag bovendien rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Als we zoiets kunnen realiseren, dan….

Ach, het zijn kopzorgen voor later, nu moeten we eerst Marseille proberen te wippen. We zijn dan wel de underdog: als we op niveau zijn, dan kan het zeker.”

(Bron: Het Nieuwsblad)