AZ in verre onderhandeling met Australische doelman Mathew Ryan

AZ zit momenteel niet al te ruim in zijn keepers. De club verhuurde Peter Vindahl Jensen in december aan 1. FC Nürnberg, nadat hij dit seizoen zijn basisplaats was verloren aan Hobie Verhulst. Over de nieuwe eerste doelman zijn na zijn geblunder tegen Feyenoord en RKC Waalwijk de nodige twijfels gerezen.

Achter de komst van een nieuwe sluitpost werd door Directeur Voetbalzaken Max Huiberts extra vaart gezet, omdat de jonge reservedoelman Sem Westerveld kampt met knieklachten. In het duel met Vitesse (1-1) zaten derhalve de jonge goalies Rome Jayden Owusu Oduro en Daniel Deen op de reservebank.

Schat aan ervaring

Met de komst van de ervaren Ryan, die onder andere 124 duels onder de lat stond in de Engelse Premier League, lijkt AZ een grote slag te hebben geslagen. Zeker gezien het bedrag dat met de overgang gemoeid is: 500.000 euro. De dertigjarige Aussie heeft een schat aan internationale ervaring.

Zo speelde Ryan inmiddels drie WK’s, terwijl de ex-keeper van onder meer Club Brugge, Valencia, Brighton & Hove Albion, Arsenal en Real Sociedad dit seizoen met Kopenhagen nog actief was in de groepsfase van de Champions League.

Blunder Argentinië

Overigens weet ook Ryan hoe een blunder aanvoelt. Zo ging hij in Qatar in de verloren achtste finale tegen Argentinië (2-1) opzichtig in de fout bij de tweede tegengoal van Alvarez, op een WK waar hij ook tweemaal de nul hield. De eerste tegengoal werd gemaakt door collega-captain Lionel Messi.

De nieuwe AZ-doelman, tweemaal uitgeroepen tot de beste doelman van de Belgische competitie, kwam op een wereldkampioenschap ook eenmaal tegen Oranje in actie. In Porto Alegre verloor Ryan in 2014 in een krankzinnig duel met 3-2 van het Nederlands elftal. De keeper werd toen gepasseerd door achtereenvolgens Arjen Robben, Robin van Persie en Memphis Depay.