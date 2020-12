Onmachtig Feyenoord onderuit tegen Dinamo Zagreb

Om alsnog een plek in de volgende ronde veilig te stellen moeten de Rotterdammers volgende week afrekenen met Wolfsberger AC, dat het nu uitgeschakelde CSKA Moskou verschalkte: 0-1. Tegen die club uit Oostenrijk leed Feyenoord eerder in de groepsfase een flinke nederlaag: 1-4. Dinamo Zagreb is door de triomf zeker van groepswinst en Europees overwinteren.

Luciano Narsingh kreeg donderdagavond van Advocaat een kans in de basis bij Feyenoord. De vleugelspits verving Nicolai Jørgensen, die geschorst was na zijn rode kaart vorige week tegen CSKA Moskou (0-0). Linksback Tyrell Malacia maakte zijn rentree na enkele weken afwezigheid vanwege een blessure.

Bryan Linssen kan niet verder. Ⓒ ANP

Feyenoord heeft te kampen met een verre van complete selectie. Aan de lijst van geblesseerden werd in De Kuip nog een blessuregeval toegevoegd. Bryn Linssen moest naar de kant na een ongelukkig moment. Naoufal Bannis verving de balende aanvaller.

In de laatste minuten voor de pauze kreeg Feyenoord nog meer tegenvallers te verwerken. Uros Spajic moest worden behandeld aan een bloedende wond in zijn gezicht. Hij werd in de tweede helft vervangen door Eric Botteghin. In de blessuretijd, toen Feyenoord even met een man minder op het veld stond, volgde er nog meer tegenslag. Bruno Petkovic scoorde namens de gasten vanaf de penaltystip. Dit nadat de Engelse arbiter Chris Kavanagh vanwege een wel heel lichte overtreding van Mark Diemers voor een strafschop had gefloten.

Dick Advocaat, als altijd enorm fanatiek. Ⓒ ANP/HH

In de 53e minuut werd duidelijk dat een goed resultaat boeken er niet meer zou inzitten. Na een vlot lopende aanval produceerde Lovro Majer de tweede treffer voor de gasten. De assistent-scheidsrechter vlagde aanvankelijk voor buitenspel, maar trok dat besluit terecht in: doelpunt.

Twintig minuten voor tijd kreeg Bannis een uitstekende kans op de aansluitingstreffer. De invaller miste na goed terugleggen van Berghuis. De aanvoerder van Feyenoord uitte in het vervolg zijn frustratie. Berghuis mocht blij zijn dat hij met geel wegkwam bij een stevige charge.

Feyenoord krijgt komende zondag de kans op herstel in de Eredivisie. Heracles Almelo komt dan naar Rotterdam. Volgende week donderdag staat het cruciale duel met Wolfsberger op de rol.