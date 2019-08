Bosz blij met ’sterk hart’

„Voor mij als coach was het ook een achtbaan”, concludeerde Bosz, die de Duitse competitie vorig jaar als vierde afsloot met zijn ploeg. „Ik zei nog tegen de dokter: ’Mijn hart is oké, dus dat hoeven we niet te checken.’”

Over het spel was Bosz verre van tevreden. „Wij speelden niet goed. Het laag helemaal open bij ons achterin. Iedere uitbraak leverde een kans op of had een kans op moeten leveren. We hadden niet de controle die we vorige jaar hadden. We stonden niet compact genoeg.”

Leverkusen kwam in de BayArena in de eerste helft tot twee keer toe op voorsprong via treffers van Leon Bailey en Kai Havertz. Beide keren stond het echter binnen vijf minuten weer gelijk. Kevin Volland maakte in de 69e minuut uiteindelijk de winnende goal.

