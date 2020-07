Recordje Mathieu van der Poel op Alpenpas

In het gezelschap van zijn ploegmakkers Gianni Vermeersch, Louis Vervaeke, Floris De Tier en Kristian Sbaragli gaf Van der Poel maandag nog eens een laatste keer plankgas. 123,67 kilometer met iets meer dan 3.000 hoogtemeters. Vanuit La Plagne in de Franse Alpen richting de Italiaanse grens en terug. Tussendoor pakte Van der Poel halverwege de KOM (King of the Mountain) op de Kleine Sint-Bernhardpas die Frankrijk met Italië verbindt.

Bijna 24 kilometer aan gemiddeld 4 procent. Van der Poel deed er 51 minuten en 19 seconden over. Niemand ging er ooit sneller. Al bleef de Belg Louis Vervaeke wel de hele rit bij Van der Poel. Floris De Tier reed een dikke minuut later over de grens met Italië. Eind juni pakte Van der Poel ook al enkele KOM’s tijdens zijn verkenning van Parijs-Roubaix.

Bron: Het Nieuwsblad