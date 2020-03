Degradatiestress bij FC Twente neemt toe na derde nederlaag op rij

De verslagenheid is groot bij Julio Pleguezuelo en Peet Bijen na de derde nederlaag op rij. FC Twente verkeert weer in grote degradatienood. Ⓒ FOTO ANP

ARNHEM - Uitgerekend in het stadion, waar FC Twente twee jaar geleden degradeerde, is de club uit Enschede dieper in degradatiezorgen gekomen. De schlemielige 1-0 nederlaag tegen Vitesse is de derde op rij van het team van trainer Gonzalo Garcia en omdat de concurrentie wel voortdurend puntjes sprokkelt, staat FC Twente nog maar één punt boven de rode streep.