Michael van Gerwen op ontluisterende wijze uitgeschakeld in Premier League

Sinds Van Gerwen in 2013 voor de eerste keer meedeed aan de Premier League haalde hij altijd minimaal de finale, maar aan die fantastische reeks kwam in Engeland een einde. Eerder deze week werd al duidelijk dat Van Gerwen voor de eerste keer de reguliere competitie niet als nummer een zou afsluiten. De klap van uitschakeling zal nog veel harder aankomen.

Een mat ogende Van Gerwen liet zich naar de slachtbank leiden zoals dat eerder deze week ook al gebeurde tegen Peter Wright. De regerend wereldkampioen veegde de Nederlander van het bord: 8-1. Het zijn klappen die de beste darter van de laatste jaren in het recente verleden zelden hoefde te incasseren.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Van Gerwen liet direct weten dat er behalve sportieve malheur niks aan de hand was. „ Ik was te veel met de andere wedstrijden bezig. Ik heb dit mezelf aangedaan. Ik voelde me gewoon goed. Ik dacht alleen maar: dit kan gebeuren, dat kan gebeuren, zus kan gebeuren”, erkende hij bij RTL 7. „Normaal verkeer ik niet in die positie. Ik moet gewoon met mezelf bezig zijn. De focus was niet 100 procent, anders was dit niet gebeurd. Nu kan ik er niks meer aan doen. Je moet verder. Je wil zelf goed afsluiten, dat heb ik niet gedaan. Het voelt niet als een afgang.”

Open kans gemist

Door de 3-8 nederlaag van de geblesseerde Gary Anderson tegen een ontketende Gerwyn Price (8-3) kreeg Van Gerwen een directe kans om zich naar de play-offs te gooien, maar zijn start was werkelijk dramatisch. Geen moment kwamen de play-offs, die op 22 oktober in Londen worden afgewerkt, in zicht.

Na drie legs kwam de nummer een van de wereld niet verder dan een gemiddelde van 73. Desondanks kreeg Van Gerwen nog wel kansen genoeg om een leg te winnen, maar toch kwam hij met 3-0 acher. Ook in het vervolg kwam Van Gerwen er totaal niet aan te pas. Bij een 6-0 achterstand pakte Van Gerwen zijn eerste leg, maar toen was er al geen redden meer aan. De Nederlander eindigde nog met een hoger gemiddelde dan Gurney (91.74 om 91.04), maar daar koopt hij helemaal niks voor.

Bekijk ook: Michael van Gerwen zit in bijzondere situatie