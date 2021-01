Schaatsster Jutta Leerdam pakt Europese titel sprint

Jutta Leerdam in actie op de 500 meter tijdens het ISU EK Sprint in Thialf. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Jutta Leerdam heeft in Thialf de Europese titel op de sprintvierkamp veroverd. De 22-jarige schaatsster dwong op de afsluitende 1000 meter haar eindzege af. De wereldkampioene op deze afstand reed in de voorlaatste rit een tijd van 1.14,00 minuten. In de laatste rit konden haar concurrenten Angelina Golikova (1.15,66) en Femke Kok (1.15,12) daar niet meer bij in de buurt komen.