Gezondheidsofficials onderbreken duel tussen Brazilië en Argentinië vanwege corona

Enkele uren voor het begin van de wedstrijd tussen de aartsrivalen was al een rel ontstaan over vier Argentijnse internationals, die bij Engelse clubs spelen. De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hadden het viertal opgedragen onmiddellijk in isolatie te gaan. Het zou gaan om Emiliano Buendia, Emiliano Martinez (beiden Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur).

Volgens de Braziliaanse coronaregels dienen passagiers die in de afgelopen veertien dagen in Groot-Brittannië zijn geweest, bij aankomst in Brazilië eerst twee weken in quarantaine te verblijven. Volgens de Braziliaanse autoriteiten hebben de vier Argentijnen hun reisdocumenten onjuist ingevuld. Het kwartet diende op last van de Braziliaanse overheid in isolatie te gaan en het land zo snel mogelijk te verlaten, zonder verder aan enige activiteiten deel te nemen.

De Argentijnse voetbalselectie kwam vrijdag in Brazilië aan, een dag na de zege in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela in Caracas (1-3).

Bij Argentinië zat Ajacied Nicolás Tagliafico op de bank.