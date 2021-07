Veelbelovende Arno Kamminga heeft wereldrecord en medaille in zicht

De 25-jarige Katwijker lag gedurende ruim 150 meter voor op het schema van het wereldrecord. Kamminga moest uiteindelijk toegeven ten opzichte van het wereldrecord, maar met 2.07,37 zette hij samen met de Australiër Izaac Stubblety-Cook wel veruit de beste tijd neer.

De Katwijker en de Australiër zwommen naast elkaar in de vierde van vijf series. Kamminga, die maandag achter de Brit Adam Peaty olympisch zilver pakte op de 100 school, lag halverwege de race 1,28 seconde voor op het schema van het wereldrecord van de Rus Anton Tsjoepkov uit 2019 (2.06,12). Pas op de laatste 50 meter moest hij dat schema loslaten. Hij bleef ook boven zijn Nederlands record van 2.06,85, maar de boodschap was duidelijk.

Euforie

„Ik ging er gewoon voor”, zei Kamminga, hevig nahijgend in de catacomben van het Tokyo Aquatics Centre. „Ik heb gelijk een statement afgegeven. Zo van: luister, hier ben ik. Hard beginnen kan ik als geen ander, dat is mijn eigenschap. De tendens is dat de halve finales en finale niet heel veel harder gaan dan de series. Daarom wilde ik meteen een zo goed mogelijke tijd neerzetten.” Kamminga en Stubblety-Cook waren ruim 1 seconde sneller dan de Fin Matti Mattsson. Tsjoepkov zette met 2.08,54 de vijfde tijd neer.

Kamminga heeft de euforie over zijn medaille op de 100 school weer snel van zich afgeschud. Hij wil ook op de dubbele afstand oogsten. „Ik heb het vertrouwen meegenomen uit die race en ben nu heel gefocust op die 200 meter. Dat is een compleet andere race. Je koopt hier helemaal niets met die medaille van de 100 school. Ik moet opnieuw beginnen, opnieuw hard werken en opnieuw durven te investeren. Dit is de eerste stap.”

In de Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag zijn de halve finales, de finale is donderdag om 03.44 uur.