Veelbelovende Arno Kamminga heeft wereldrecord en tweede wmedaille in zicht

De 25-jarige Katwijker lag gedurende ruim 150 meter voor op het schema van het wereldrecord. Kamminga moest uiteindelijk toegeven ten opzichte van het wereldrecord, maar met 2.07,37 zette hij samen met de Australiër Izaac Stubblety-Cook wel veruit de beste tijd neer.

De Katwijker en de Australiër zwommen naast elkaar in de vierde van vijf series. Kamminga, die maandag achter de Brit Adam Peaty olympisch zilver pakte op de 100 school, lag halverwege de race 1,28 seconde voor op het schema van het wereldrecord van de Rus Anton Tsjoepkov uit 2019 (2.06,12). Pas op de laatste 50 meter moest hij dat schema loslaten. Hij bleef ook boven zijn Nederlands record van 2.06,85, maar de boodschap was duidelijk.

Euforie

„Ik ging er gewoon voor”, zei Kamminga, hevig nahijgend in de catacomben van het Tokyo Aquatics Centre. „Ik heb gelijk een statement afgegeven. Zo van: luister, hier ben ik. Hard beginnen kan ik als geen ander, dat is mijn eigenschap. De tendens is dat de halve finales en finale niet heel veel harder gaan dan de series. Daarom wilde ik meteen een zo goed mogelijke tijd neerzetten.” Kamminga en Stubblety-Cook waren ruim 1 seconde sneller dan de Fin Matti Mattsson. Tsjoepkov zette met 2.08,54 de vijfde tijd neer.

Kamminga heeft de euforie over zijn medaille op de 100 school weer snel van zich afgeschud. Hij wil ook op de dubbele afstand oogsten. „Ik heb het vertrouwen meegenomen uit die race en ben nu heel gefocust op die 200 meter. Dat is een compleet andere race. Je koopt hier helemaal niets met die medaille van de 100 school. Ik moet opnieuw beginnen, opnieuw hard werken en opnieuw durven te investeren. Dit is de eerste stap.”

In de Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag zijn de halve finales, de finale is donderdag om 03.44 uur.

Besef

Kamminga blikte na de series nog even terug op zijn zilveren race van een dag eerder. „Toen ik het applaus kreeg van de andere sporters besefte ik eigenlijk pas wat er gebeurd was.”

Als derde Nederlandse zwemmer pakte de 25-jarige Katwijker in Tokio een individuele medaille op de Spelen. Na de finale van de 100 meter zat de schoolslagspecialist nog 4 uur vast in het Tokyo Aquatics Centre. Een medailleceremonie, persverplichtingen, dopingcontrole; Kamminga werd van de ene naar de andere plek gesleept.

„Toen ik eindelijk terug was op mijn kamer, wilde ik eigenlijk nog gaan slapen. Maar dat kwam er niet van. Ik heb maar gewoon gechild, nog even met de familie gebeld. Verder heb ik eigenlijk niet op mijn telefoon gezeten. Ik heb alles uit staan, vooral omdat ik nu echt op deze 200 meter ben gefocust.”

In de avond volgde een huldiging in het olympisch dorp, bij het gebouw waar de Nederlandse sporters verblijven. „Het was een omgekeerde balkonscène”, aldus Kamminga. Hij stond voor het gebouw terwijl alle sporters op de balkons van hun appartementen voor hem klapten. „Iedereen stond er, dat was echt ’next level’. Ik heb meer dan genoeg mooie reacties gehad, maar dit was toch wel het meest bijzonder.”

Boven de ingang van het TeamNL-gebouw hangt een oranje doek, waarop het aantal behaalde gouden, zilveren en bronzen medailles wordt bijgehouden. Kamminga mocht maandagavond de 2 bij zilver vervangen door een 3.

’High’

„Het enige voordeel van ochtendfinales, zo ben ik achter gekomen, is dat je wat langer de tijd hebt om langzaam van die ’high’ af te komen. Ik heb vertrouwen en een goed gevoel nodig, daar ga ik heel goed op, maar dat kan ook over de top gaan. Mijn coach Mark Faber is de bewaker aan de poort, hij zorgt ervoor dat dat in goede banen wordt geleid. Nu ligt de focus weer op de 200 meter.”