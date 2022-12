Oud-renner Alberto Contador laat meer dan honderd(!) tumoren verwijderen

„Gisteren was het tijd om naar de ’reparatiewerkplaats’ te gaan. Ik moest wat lipomen laten verwijderen en het bleek dat ik er meer dan honderd had!”, schrijft de 40-jarige Contador, die in een filmpje naar een fiets wijst. „Ik hoop er over ongeveer een maand weer op te zitten.”

Een lipoom is een goedaardig gezwel van vetweefselcellen en wordt ook wel een vetbult genoemd.