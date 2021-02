Een Elfstedentocht in de huidige coronasituatie zit er niet in

Het bestuur liet vorige maand nogmaals duidelijk weten dat het niet mogelijk is de Elfstedentocht onder de huidige coronamaatregelen te organiseren. In elk geval zolang er in Nederland sprake is van de 1,5 meter maatregel, kan de schaatsklassieker in Friesland niet worden gehouden. Op het moment dat de maatregelen worden versoepeld, wordt de situatie opnieuw bekeken. Als er dan voldoende ijs ligt én het is in relatie tot de coronamaatregelen mogelijk, dan kan het bestuur binnen 48 uur een Elfstedentocht organiseren.

Het bestuur vindt het nu echter niet verantwoord om een evenement te organiseren dat honderdduizenden mensen op de been brengt, met alle mogelijke risico’s op besmetting. Ook legt de Elfstedentocht een grote druk op ziekenhuizen en medische ondersteuning. Het bestuur acht ook dat op dit moment niet verantwoord, gezien de grote druk die deze sector momenteel meemaakt.

Nul centimeter ijs in Friesland

Het bestuur benadrukte in januari eveneens dat een alternatieve versie van de Elfstedentocht (met bijvoorbeeld alleen wedstrijdschaatsers, zonder publiek, minder deelnemers) geen optie is. „Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld”, zo luidt het motto.

Wieling beseft dat er in het schaatsgekke Nederland al tal van geruchten de ronde doen over de Tocht der Tochten nu de winter hard toeslaat. Hij wijst daarbij echter ook nuchter op het feit dat er nog geen centimeter ijs ligt in Friesland.