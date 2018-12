Brama weer terug bij FC Twente

De 31-jarige middenvelder speelde tussen 2005 en 2014 voor de club uit Enschede, die is gedegradeerd naar de Jupiler League. Hij voetbalde daarna voor PEC Zwolle, FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariners. ,,Het is een heel bijzonder gevoel hier weer écht terug te zijn'', aldus Brama op de website van FC Twente.

Spelen in de eerste divisie noemt Brama een minpunt. ,,Toch heeft dat niet meegespeeld. We moeten de club weer omhoog zien te krijgen. Als je ziet hoe de club leeft is dat fantastisch. Tegen alle wetten in zijn er al 15.000 seizoenkaarten verkocht, dat is ongekend en geeft aan hoe groot deze club is. Uit het feit dat FC Twente mij na mijn carrière wil behouden, spreekt veel waardering en vertrouwen.''