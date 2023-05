Oppermachtige Evenepoel deelt direct mokerslag uit in Giro

De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 22 seconden, de Portugees Joao Almeida op 29 tellen derde.

Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, moest 43 seconden toegeven op Evenepoel en werd zesde. De Sloveen wordt gezien als de belangrijkste tegenstander van de Belg voor de eindzege van de Ronde van Italië. Ook op andere klassementsrenners als Tao Geoghegan Hart, de Giro-winnaar van 2020, pakte Evenepoel 40 seconden. Geraint Thomas moest 55 seconden toegeven.

Evenepoel is de vijftigste Belg in de geschiedenis van de Giro d’Italia die een ritzege heeft geboekt, en de eerste in 22 jaar. De 23-jarige renner van Soudal - Quick-Step doet voor de tweede keer mee. In 2021 moest hij bij zij eerste deelname voortijdig opgeven.

„Ik ben ontzettend blij, we wilden het zo snel doen als mogelijk. En we waren snel vandaag. Ik had voorafgaand het idee dat 21,30 genoeg zou zijn om te winnen, dus met mijn tijd van 21,18 zat ik aardig in de buurt. Hopelijk komen we goed door de eerste week heen en houden we genoeg energie over voor het vervolg”, zei de dagwinnaar na afloop.

