’Beschaamde’ Xavi weigert te spreken van crisis bij Barcelona

De trainer van de koploper in Spanje was wel zeer ontevreden over het optreden van zijn ploeg tegen de nummer 11 van La Liga. „Ik ben geërgerd en beschaamd. We hadden moeten winnen en dat hebben we niet gedaan.”

De Nederlandse international Frenkie de Jong ontbrak nog bij Barcelona vanwege een blessure. Ook onder anderen Pedri, Ousmane Dembélé en Andreas Christensen waren er niet bij.

Mede daardoor kreeg Barcelona maar weinig kansen in het tegenvallende duel, al was de Poolse spits Robert Lewandowski in de eerste helft nog wel een keer dichtbij een doelpunt.

Real Madrid verloor zaterdag thuis met 3-2 van Villarreal. De voorsprong van Barcelona op de grote rivaal uit de hoofdstad bedraagt nu 13 punten. Eerder vorige week schakelde Real Madrid wel Barcelona uit in de halve finales van de strijd om de Spaanse beker.