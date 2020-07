Meisje (6) ontwerpt helm voor Formule 1-coureur Lando Norris

De Brit hield afgelopen week een ’wedstrijd’ op sociale media. Voor zijn ’thuis-Grand Prix’ mocht men tekeningen insturen en de beste zou op zijn helm komen. Verrassend genoeg won Eva Muttram (6). Met een simpel doch kleurrijk ontwerp wist ze het hart van Norris te veroveren. Het deed hem denken aan zijn jeugd.

,,Het doet me erg terugdenken aan toen ik klein was en zelf mijn helmen tekende, toen ik ook een jaar of zes oud was. Ik moet wel honderden helmdesigns hebben getekend en uitgeprint. Dit is de winnaar. Het is heel anders dan wat ik gewend ben, al die glitter, glamour en blitse dingen. Ik ben gewoon voor iets gegaan dat me deed terugdenken aan mijn kinderjaren.”, laat hij weten via een livestream op Twitch.

Het meisje schilderde de volledige naam van de Formule 1-coureur voor de zijkant van de helm. Voor de achterkant tekende ze een oranje McLaren. ,,Zo ziet onze auto er dit weekeinde uit met onze nieuwe upgrade”, zo grapte Norris. ,,Ik hou ervan. Het is erg wit, maar ook wel schattig. Het is erg origineel, dus bedankt Eva.”