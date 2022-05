Premium Het beste van De Telegraaf

Wesley Sneijder prijst José Mourinho: ’Geen toeval dat hij alle Europese finales won’

Door Mike Verweij

José Mourinho en Wesley Sneijder tijdens hun gezamenlijke periode bij Internazionale. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - José Mourinho (59) en Wesley Sneijder (37) zijn het levende bewijs dat vriendschap draait om kwaliteit en niet om kwantiteit. De trainer en speler wonnen in 2010 de Champions League met Internazionale en ontmoetten elkaar – ondanks veelvuldig telefonisch en WhatsApp-contact – sindsdien een enkele keer. Maar de band is onbreekbaar. „We zijn vrienden voor het leven”, zegt de Nederlandse recordinternational, die de coach van Feyenoords Conference League-finaletegenstander AS Roma op verzoek ontleedt.