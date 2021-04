Bertens wint, Rus verliest: Oranje op 1-1 tegen China

Bertens had nog nooit eerder tegen haar Chinese tegenstander van vrijdag gespeeld, maar de kopvrouw van het Nederlandse team won zonder al te veel moeite het openingsduel: 6-2 6-0. Een lekkere opsteker voor de Wateringse, die haar eerste zege boekte na haar operatie van vorig jaar.

Tijdens haar eerdere toernooien in Dubai, Doha en Miami verloor Bertens steeds haar eerste duel, en in die drie wedstrijden samen won ze maar tien games. Tegen Wang verzilverde Bertens in de eerste set direct haar eerste setpunt, en in de tweede set verzilverde ze ook direct haar eerste matchpoint.

„Ik ben superblij dat ik dit eerste punt meteen binnen heb kunnen halen na een paar lastige maanden. Alles komt er een beetje uit, dit doet veel met me. De eerste paar games bewoog ik goed en zat ik er lekker in, daarna werd het wel iets minder, maar ik kwam er vervolgens wel weer goed in. Ik ben het meest tevreden over het bewegen, het was nog niet optimaal en nog niet hoe het was, maar ik ben er blij mee”, zei Bertens tegenover Ziggo Sport.

Kiki Bertens balt haar vuist. Ⓒ ANP

„Het is een zware tijd geweest, en natuurlijk had ik op die eerdere toernooien ook willen winnen, maar het is wel ontzettend lekker dat ik hier voor het Nederlandse team kan winnen. Mijn linker- en rechterbeen zijn nog niet hetzelfde en of dat ooit zo wordt, daarvoor moet ik keihard werken. Ik heb onderschat hoeveel werk het is en ik nog moet doen. Dit is momenteel het maximale.”

Rus trof met Xiyu Wang een tegenstandster waar ze recentelijk al drie keer tegen speelde. De 30-jarige Rus, die op de 83e plaats staat van de WTA-ranking, won twee keer en verloor een keer van de Chinese nummer 134. De drie partijen werden op hardcourt gespeeld.

Rus kende een valste start tegen de jonge Chinese, die 51 plaatsen lager staat op de wereldranglijst. Ze verloor al snel haar servicegame en zag Xiyu Wang de eerste set zonder al te veel problemen binnenhalen: 6-1. Maar de 30-jarige Westlandse herpakte zich, brak Wang al in de tweede game en gaf die voorsprong niet meer weg: 6-3. In de derde set verloren beide speelsters meteen hun opslag, maar daarna was het Wang die het meest standvastig was: 6-2.

Zaterdag wisselen Bertens en Rus van tegenstander. De Wateringse neemt het dan op tegen Xiyu Wang, terwijl Rus de degens kruist met Xinyu Wang. De winnaar van de ontmoeting tussen Nederland en China mag zich via de zogeheten qualifiers proberen te plaatsen voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup in 2022 in Boedapest. Het toernooi is de opvolger van de Fed Cup.