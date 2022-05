Giulio Ciccone wint door Nederlanders gekleurde bergrit

Bij de 26 vluchters zaten liefst acht Nederlanders met Mathieu van der Poel, Bauke Mollema, Sam Oomen, Koen Bouwman, Gijs Leemreize, Julius van den Berg, Thymen Arensman en Martijn Tusveld. Deze kozen het hazenpad in een rit van 178 kilometer met in deel twee drie grote cols. Op die eerste klim, Pila-Les Fleurs, ging Bouwman solo in de aanval. Hij kwam daardoor als eerste boven en reed daardoor Diego Rosa uit de blauwe bergtrui.

In de afdaling kreeg hij het gezelschap van Tusveld en Van der Poel. Echter werden zij op de Verrogne alweer gegrepen door Ciccone, Santiago Buitrago, Hugh Carthy en Antonio Pedrero. Alleen Tusveld kon dit kwartet een tijdje volgen, maar ook hij moest er snel aan geloven.

Op de slotklim bleek Ciccone een maatje te groot voor de rest. Hij reed al snel weg van zijn medevluchters op de 22 kilometerlange klim. Hij kwam met anderhalve minuut voorsprong op Buitrago over de streep. Tusveld werd op ruim vierenhalve minuten vijfde. Ook Mollema en Leemreize bemachtigden een plek in de top tien.

Klassementsstrijd

Bij de klassementsmannen gebeurde er niet heel veel. De laatste kilometers van de slotklim waren door de lage stijgingspercentages niet lastig genoeg om het verschil te maken. Alleen de vroeg in de aanval getrokken Guillaume Martin pakte wat tijd terug, maar hij strijd vooralsnog niet mee om het podium. Richard Carapaz behoudt dus de roze trui.

Vermeersch bezorgt Lotto Soudal zege in Antwerp Port Epic

Florian Vermeersch heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De Belg van Lotto Soudal kwam na 181,4 kilometer met start en finish in Antwerpen solo aan nadat hij in de slotkilometers was weggesprongen bij zijn medevluchters. Zijn landgenoten Gianni Vermeersch en Thibau Nys finishten als respectievelijk tweede en derde.

Vermeersch volgt met de zege Mathieu van der Poel op, die de wedstrijd vorig jaar op zijn naam schreef. Van der Poel klopte toen Taco van der Hoorn in de sprint. Voor de 23-jarige Vermeersch, die afgelopen najaar in de uitgestelde editie van Parijs-Roubaix als tweede eindigde, is het zijn eerste profzege.