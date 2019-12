Interim-trainer Oosting van Vitesse durft jeugd kans te geven

Patrick Vroegh (r.) krijgt net als Keisuke Honda een kans in de basiself van Vitesse. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Interim-trainer Joseph Oosting van Vitesse laat jeugdspeler Patrick Vroegh (20) in de uitwedstrijd tegen FC Twente zijn basisdebuut maken. De Emmenaar houdt van een no nonsense-aanpak en heeft geen trek om de absentie door schorsingen van Riechedly Bazoer en Matus Bero op te vangen met verschuivingen in het elftal.