Giustino na tennispartij van ruim 6 uur: ’Straks stukje lopen’

De wedstrijd begon op zondag en moest maandagmiddag opnieuw hervat worden. De eindstand: 0-6 7-6 (9-7) 7-6 (7-3) 2-6 18-16. De vijfde set duurde liefst 3 uur.

„Ik voel mijn lijf niet meer”, reageerde een teleurgestelde Moutet. „Ik ben compleet op.” De 29-jarige Giustino bleek aanzienlijk monterder: „Ik voel me perfect! Morgen ga ik een loopje doen, want ik voel me nog veel te fris.”

In de tweede ronde wacht Diego Schwartzman, opnieuw een stevige tegenstander voor Giustino.

Isner versus Mahut

De marathonpartij tussen Giustino en Moutet was niet de langste wedstrijd ooit in Parijs. In 2004 stonden Fabrice Santoro en Arnaud Clement nog een halfuur langer op de baan in de eerste ronde.

Voor het absolute record moeten we nog steeds naar Wimbledon. Daar keken John Isner en Nicolas Mahut in 2010 elkaar zomaar eventjes elf uur en vijf minuten in de ogen. De Amerikaan Isner won de intussen iconische wedstrijd, na drie dagen tennis.

Bron: Het Nieuwsblad