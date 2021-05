Formule 1 schrapt Grand Prix van Turkije, twee races in Oostenrijk

De race in Istanbul zou op 13 juni worden verreden en kwam pas onlangs op de kalender, nadat het vanwege de coronapandemie opnieuw niet mogelijk bleek om af te reizen naar Canada. Ook de Grand Prix in Turkije bleek echter niet haalbaar, nadat het land sinds deze week vanwege het aantal coronabesmettingen op de ’rode lijst’ staat in Engeland. Dat zou betekenen dat iedereen die daar terugkeert uit Turkije tien dagen in quarantaine zou moeten in een door de overheid aangewezen hotel. Alleen al zeven van de tien Formule 1-teams zijn gehuisvest in Engeland.

Het management van de koningsklasse keek naar meerdere opties, maar bijvoorbeeld het wisselen van de races in Baku (6 juni) en Istanbul bleek niet haalbaar.

Er is nu gekozen voor een andere oplossing, met drie Europese races op rij. De Franse Grand Prix op Paul Ricard wordt op 20 juni verreden, een week eerder dan aanvankelijk gepland. Daarop volgen er twee achtereenvolgende wedstrijden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Vorig seizoen werd daar ook al afgetrapt met twee races.

Formule 1-kalender tot de zomerstop: