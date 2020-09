Max Verstappen kwalificeert zich als derde voor GP Toscane

Een goede startpositie veroveren was op Mugello van groot belang, aangezien op het supersnelle circuit inhalen tijdens de race erg lastig zal zijn. Ook de houdbaarheid van de banden wordt een belangrijk onderwerp, al zei Verstappen vrijdag al wel dat het rubber het beter hield dan verwacht.

Tot de afvallers in Q1 behoorde Pierre Gasly, die vorige week nog verrassend zegevierde bij de chaotisch verlopen Grand Prix van Italië. De Fransman, rijdend voor AlphaTauri, start daardoor zondag als zestiende. Verstappen stond in alle drie de sessies telkens net achter Hamilton en Bottas. Zijn teamgenoot bij Red Bull, Alexander Albon start zondag als vierde.

Tevredenheid bij Verstappen

Verstappen had niet verwacht om tijdens de kwalificatie het gevecht met Mercedes aan te kunnen gaan. De verschillen zijn minder groot dan voorheen. Toch was de marge nog altijd vier tienden van een seconde op de snelste tijd (1.15,144) van Hamilton. „Het weekeinde is vooralsnog veelbelovend. Met een derde plek in de kwalificatie kunnen we heel tevreden zijn”, stelde Verstappen.

Lewis Hamilton Ⓒ Reuters

Hamilton was dus weer eens de snelste. De 345-jarige Brit heeft nu bij 26 verschillende GP’s een pole position veroverd. „Dit is een fenomenaal en heel uitdagend circuit. We hebben de afgelopen dagen zo hard gewerkt aan de set-up en aan het verbeteren van de rijlijnen. Vandaag reed ik eindelijk de ronde die ik wilde.”

Vrije trainingen

In de drie vrije trainingen liet Max Verstappen met respectievelijk de tweede, derde en tweede tijd al zien dicht bij de Mercedessen van Hamilton en Bottas te zitten. In de eerste sessie op vrijdag was alleen Bottas een fractie sneller dan de Red Bull-coureur. Later op die dag noteerde de Fin opnieuw de snelste tijd. Teamgenoot Lewis Hamilton was twee tienden van een seconde langzamer, Verstappen zat daar kort achter. Op zaterdag kwam Verstappen opnieuw tot een tweede tijd achter Bottas. De Limburger bleef toen wel Hamilton voor.

Valtteri Bottas Ⓒ AFP

Het is de eerste keer dat er een Formule 1-race wordt verreden op Mugello, dus was het devies in aanloop naar de kwalificatie en uiteindelijk de race om zoveel mogelijk data te verzamelen en de baan te verkennen. De tweede training werd twee keer stilgelegd. Eerst na een crash van Lando Norris en vervolgens na een vreemde touché tussen Sergio Pérez, die de pitstraat uitkwam, en Kimi Räikkönen in de eerste bocht. Pérez werd bestraf met een gridstraf van één positie.

Ferrari

Het ’feestvierende’ Ferrari zette in de kwalificatie wisselende resultaten neer. Sebastian Vettel kwam niet verder dan een veertiende plaats en viel zo al na Q2 af. Charles Leclerc zette dankzij een sterk slotstuk in Q3 de vijfde tijd neer. Ferrari rijdt zondag in Toscane de 1000e Grand Prix uit de historie van de Italiaanse renstal.

Charles Leclerc (l) en Sebastian Vettel. Ⓒ EPA

Bekijk ook de uitslagen en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.