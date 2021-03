Nu al alarmfase 1 voor Oranje

Frenkie de Jong probeert de oersterke Burak Yilmaz van de bal te krijgen. De 35-jarige spits velt Oranje uiteindelijk met drie doelpunten. Ⓒ Foto’S Getty Images & Reuters

AMSTERDAM - Geen Qatar, maar een kater voor Oranje. De grappen op de social media waren niet van de lucht. Dát was nog eens een statement van het Nederlands elftal: de eerste wedstrijd op weg naar het omstreden WK in Qatar met 4-2 verliezen in Turkije, waardoor plaatsing voor het eindtoernooi een lastigere opgave is geworden.