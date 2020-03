Olympische klok telt niet meer af

Dinsdag besloot het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Olympische Spelen die over een maandje of vier zouden beginnen uit te stellen tot volgend jaar zomer. Het besluit viel 122 dagen voor de openingsceremonie in het olympisch stadion van Tokio.

In de 124-jarige historie van de Olympische Spelen gebeurde het nog nooit dat het sportevenement werd uitgesteld. Wel werden de Spelen al drie keer afgelast, in de tijden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De Spelen van Tokio helemaal cancelen, is voor zowel Japan als het IOC geen optie.