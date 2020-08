Zakaria Labyad: ’Tweede vrije trap mooier, eerste moeilijker’

De 4-0 en 5-0 kwamen tot stand uit een vrije trap van Labyad. ,,De tweede vrije trap vond ik mooier, maar de eerste was moeilijker”, zei hij. ,,De eerste kon ik niet te veel naar binnen draaien, want dan was de bal voor de keeper geweest. Samen met andere jongens uit de groep trainen we hier veel op. Het is de kunst om de bal met een goede, vaste snelheid in de hoek te krijgen.”

De hattrick was een bekroning voor Labyad, die al vóór de coronacrisis al volledig was hersteld van zijn knieblessure. ,,Al met al heb ik negen maanden niet kunnen voetballen. Dan heb je wel weer ontzettend veel zin om jezelf te laten zien. Ik denk dat het plezier er wel vanaf spatte. Ik wilde alles geven wat er in me zit.”