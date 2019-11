Lyon wint zonder Depay van Nice

De ploeg van trainer Rudi Garcia speelde tegen OGC Nice lang met tien man na rood voor Marçal, maar won wel met 2-1. Depay, die vrijdag door Garcia werd benoemd tot de nieuwe aanvoerder van Lyon, ontbrak net als Kenny Tete bij Lyon.

Depay leek verlost van hamstringklachten, maar hij raakte dinsdag in de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Estland (5-0) toch weer geblesseerd. Tot boosheid van Garcia, die bondscoach Ronald Koeman verweet teveel risico's te hebben genomen met de aanvaller. Onduidelijk is wanneer Depay, die in de Ligue 1 al zeven doelpunten maakte, weer kan voetballen. Lyon speelt woensdag in de Champions League tegen Zenit Sint-Petersburg. De Franse ploeg is bij winst zeker van een plek in de achtste finales.

Oud-Ajacied Kasper Dolberg nam het doelpunt van Nice voor z'n rekening.