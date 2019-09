EK-kwalificatie: Spanje en Italië winnen

Invaller Florin Andone trof doel namens de thuisploeg, die op zeven punten bleef staan. Spanje leidt met vijftien punten uit vijf wedstrijden. Roemenië kon in de hectische slotfase net niet profiteren van een rode kaart voor Diego Llorente in de 79e minuut.

Zweden

Zweden kwam op tien punten door een simpele zege op De Faeröer: 0-4. Alexander Isak (twee), Victor Lindelöf en Robin Quaison scoorden. Noorwegen versloeg Malta in Oslo met 2-0. De treffers kwamen op naam van Sander Berge en Joshua King.

Alexander Isak tekent vor de 1-0 voor Zweden. Ⓒ BSR Agency

Vijfde zege Italië

Italië heeft ook de vijfde groepswedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won in Jerevan met 3-1 van Armenië. De zege kwam pas in de slotfase tot stand. De thuisploeg speelde de gehele tweede helft met een man minder.

Armenië kwam door een treffer van Aleksandr Karapetian in de elfde minuut op voorsprong. Andrea Belotti maakte in de 28e minuut gelijk. Op slag van rust moest de thuisploeg met tien man verder na de tweede gele kaart voor Karapetian.

Het duurde in de tweede helft nog relatief lang voordat Italië afstand kon nemen van Armenië. Pas in de 77e minuut zorgde Lorenzo Pellegrini voor een voorsprong. Een treffer van Aram Airapetian in eigen doel besliste daarna het duel.

Andrea Belotti tekent voor de eerste Italiaanse treffer. Ⓒ REUTERS

Zwitserland

In groep D kwam Zwitserland niet verder dan een gelijkspel tegen Ierland: 1-1. Fabian Schär leek de Zwitsers een kwartier voor tijd met zijn doelpunt de zege te bezorgen, maar David McGoldrick maakte in de 85e minuut gelijk. In dezelfde poule kende Denemarken geen problemen met Gibraltar. Het werd 6-0. Christian Eriksen benutte twee strafschoppen.

Christian Eriksen viert de derde Deense treffer. Ⓒ REUTERS

Zwitserland staat nu derde, met drie punten achterstand op de Denen, die wel een wedstrijd meer speelden.