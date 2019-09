EK-kwalificatie: Vijfde zege Italië

Andrea Belotti tekent voor de eerste Italiaanse treffer. Ⓒ REUTERS

JEREVAN - In de EK-kwalificatiereeks heeft Italië ook de vijfde groepswedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won in Jerevan met 3-1 van Armenië. De zege kwam pas in de slotfase tot stand. De thuisploeg speelde de gehele tweede helft met een man minder.