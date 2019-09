EK-kwalificatie: Zege Spanje en Italië

Sergio Ramos uit zijn vreugde na het verzilveren van een strafschop. Ⓒ REUTERS

JEREVAN - Spanje is in groep F van de EK-kwalificatie nog altijd zonder puntverlies. De ploeg van de nieuwe bondscoach Robert Moreno won in Boekarest met 2-1 van Roemenië. Sergio Ramos (strafschop) en Paco Alcácer kwamen voor Spanje tot scoren.