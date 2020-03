Tom Dumoulin onzeker over rentree en coronavirus

Tom Dumoulin geeft even flink gas tijdens het trainingskamp. „Het belangrijkste is dat ik nu weer helemaal happy ben.” Ⓒ Bram Berkien

AMSTERDAM - De datum dat Tom Dumoulin terugkeert in het peloton is nog altijd ongewis. Met de parasiet die zijn darmen terroriseerde is afgerekend, nu zorgt het coronavirus voor onzekerheid over zijn rentree. „Heel veel mensen zijn er in verschillende opzichten de dupe van. Ik houd mijn hart vast voor wat er nog gaat komen”, aldus de 29-jarige kopman van Jumbo-Visma, momenteel op hoogtestage op El Teide Tenerife.