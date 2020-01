FC Utrecht hoopt op Fransman Thomas Basila

Daarbij is het oog gevallen op het Franse talent Thomas Basila (20) van FC Nantes. De jeugdinternational wordt gezien als een speler met groeipotentie en zou daarom goed passen in de ambitieuze toekomstplannen. FC Utrecht is van oudsher erg actief op de Franse markt, waarbij oud-speler Didier Martel als belangrijke tipgever fungeert. De Franse connectie heeft de club geen windeieren gelegd met de zeer lucratieve transfer van Sébastien Haller en ook afgelopen zomer weer een mooie verkoop van Nicolas Gavory.

FC Utrecht heeft deze transferwindow eveneens flink doorgeselecteerd. Ook Simon Makienok heeft een nieuwe werkgever gevonden. De Deense spits, die twee seizoenen lang vrijwel onafgebroken revalideerde van kruisbandblessures, verkast naar het Duitse Dynamo Dresden. Makienok raakte in de eerste seizoenshelft eindelijk weer fit en werd enorm enthousiast onthaald door de FC Utrecht-aanhang. Makienok is in tweeënhalf jaar tot slechts negen officiële duels voor FC Utrecht gekomen, waarin hij tweemaal scoorde. Eerder zag FC Utrecht al David Jensen naar het Amerikaanse New York Red Bulls vertrekken en verhuurde de club Giovanni Troupée (FC Twente), Rico Strieder (PEC Zwolle) en Patrick Joosten (Sparta).