Roorda volgt Van den Heuvel op bij PSV, Hesp niet verlengd

Van den Heuvel bereikt over enkele weken de pensioensgerechtigde leeftijd van 67 jaar en zal het werk naast zich neerleggen. Van den Heuvel was ruim 40 jaar actief bij PSV, in verscheidene functies.

Van den Heuvel blijft echter wel nog actief bij PSV. Hij gaat zijn opvolger Roorda inwerken en ondersteunen. Hij blijft daarnaast enkele taken vervullen bij de selectie van PSV. De 47-jarige Roorda komt over van FC Groningen. De Drent was de laatste jaren van zijn actieve voetbalcarrière reservekeeper bij PSV.

Het aflopende contract van keeperstrainer Hesp, die het bij PSV aan de stok kreeg met doelman Jeroen Zoet en later werd verhuurd aan FC Utrecht, wordt niet verlengd. De oud-doelman van onder meer Roda JC en FC Barcelona had sinds 2013 de keepers van PSV onder zijn hoede.