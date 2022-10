Barça-coach Xavi woedend na handsbal Dumfries

In de absolute slotfase werkte Inter-verdediger Denzel Dumfries een voorzet van Sergi Roberto weg met de hand. Bewust of onbewust? De scheidsrechter communiceerde wel met de VAR, maar werd niet naar het scherm geroepen.

„Wat mij betreft moet de scheidsrechter zich nu laten zien, want hij is een belangrijk figuur. Maar in plaats daarvan loopt hij weg en gebeurt er niks. Hij moet zich hier nu eigenlijk melden om ons een verklaring te geven, want wij begrijpen nog steeds niet wat er is gebeurd. Het is gewoon niet rechtvaardig.”

Inter wonnen in het eigen Stadio Giuseppe Meazza met 1-0 door een doelpunt van Hakan Çalhanoglu vlak voor de rust. Door de zege komen de Italianen op 6 punten, 3 minder dan Bayern München dat met 5-0 won van Viktoria Plzen. Barcelona heeft 3 punten en de Tsjechen staan op 0 punten.