Voormalig scorende hockeydoelman Joost Boks overleden

AMSTERDAM - Voormalig hockey-international Joost Boks is afgelopen vrijdag op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Georgetown (Canada) overleden. Boks verdedigde het doel van Oranje tijdens de Olympische Spelen van Tokio (1964) en Mexico City (1968). Zijn vijftigste en laatste interland was de meest bewogen uit zijn carrière.