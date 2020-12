Groen licht voor EK-wedstrijd handbaldames Oranje

Het Servische nationale team heeft dus toestemming gekregen om te spelen. Alle coronatests vielen negatief uit. De toernooidirectie, die voorafgaand aan de beslissing ook medisch advies had ingewonnen, besloot daarom dat alle Servische spelers die twee negatieve tests op rij hebben gehad, hun isolement mochten verlaten.

Vrijdagochtend werd duidelijk dat het duel met Servië een dag later gespeeld zou worden dan aanvankelijk gepland. Door een positieve coronatest bij de opponentes van de Balkan werd de wedstrijd niet vrijdagavond om 20.30 uur afgewerkt, maar dus deze zateragavond.

De Servische spelers worden zondagochtend opnieuw getest.

De Nederlandse handbalsters gaan na het zilver in 2016 en het brons in 2018 voor goud op het EK in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade veroverde vorig jaar in Japan de wereldtitel. Op dat WK speelde Nederland ook tegen Servië. Oranje won met 36-23.