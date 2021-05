’Memphis Depay op huizenjacht in Barcelona’

Voetbal

Hattrick Gareth Bale helpt Spurs aan zege tegen Sheffield United

Gareth Bale was in de thuiswedstrijd van Tottenham Hotspur tegen degradant Sheffield United (4-0) de grote man. De Welshman scoorde drie keer. Dat deed hij eerder voor de Spurs in 2012 in het duel met Aston Villa (4-0).