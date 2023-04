Helmut Marko: ‘Geen sprake van technisch mankement Sergio Pérez’

Een schril contrast met Verstappen, die juist pole position bemachtigde in Melbourne. Pérez sprak zelf van technische problemen, maar leek zichzelf tevens te verremmen in bocht 3.

,,Ik was een passagier in mijn auto, op het moment dat ik begon te remmen”, was Pérez’ reactie. ,,Ik hoop dat we het kunnen oplossen voor de race en daarin de schade kunnen beperken. Dit is geen makkelijk circuit om in te halen en naar voren te komen.”

Red Bulls topadviseur Helmut Marko zei voor de camera van Servus TV echter dat Pérez een fout maakte en er geen sprake was van technisch euvel. ,,We hadden in de derde training een probleem met engine braking, waardoor Checo last had van onderstuur. Maar dat probleem was er niet meer in de kwalificatie. Het asfalt was aan het begin van de sessie een beetje glad en helaas verkeek hij zich.”

Voor Pérez is het vooralsnog al met al een rampweek in Melbourne. Het was eerder al duidelijk dat Red Bull-teambaas Christian Horner niet erg te spreken was over de uitspraken van de Mexicaan, die stelde dat de renstal jarenlang volledig gefocust was op Verstappen en ‘alleen maar met twee auto’s reed omdat het moest’. Volgens Horner is daar nooit sprake van geweest.