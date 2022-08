Nederland is nieuwe UFC-vechter rijker

Errens wordt de achtste Nederlander in de UFC. Gerard Gordeau, Bas Rutten, Sem Schilt, Stefan Struve, Gegard Mousasi, Alistair Overeem en Germaine de Randamie gingen hem voor. Twee van hen, Rutten en De Randamie, veroverden ooit een belt. Laatstgenoemde staat nog onder contract bij de UFC, maar vocht inmiddels al twee jaar niet meer voor de organisatie en is zelfs geschrapt uit de rankings.

Overeem was op 6 februari 2021 de laatste Nederlander die voet in de octagon, de achthoekige UFC-kooi, zette. In Las Vegas verloor hij op technische knock-out van Alexander Volkov. Niet veel later maakte hij bekend bij Glory terug te keren in het kickboksen. Vorig jaar oktober zou hij tegenover Rico Verhoeven, maar zegde hij af met een blessure.

Errens en Overeem werkten recent nog een training af met elkaar. „Laten we hier een historische foto van maken”, schreef Errens op Instagram onder een foto van ziczhelf met Overeem. „De laatste en eerstvolgende man in de UFC? Bedant voor de training legend. Het was een voorrecht om je te ontmoeten.”

Errens, die meestal garant staat voor spektakel, traint in Limburg bij Team Thriving in Heerlen en vocht vaak in Duitsland. Dertien van zijn zestien partijen won hij, meestal met een knock-out of verwurging. Hij is een voormalig National Fighting Championship-kampioen. „De UFC is voor mij zeker een doel”, stelde hij eerder dit jaar nog.

Het gevecht tussen Errens en Gomis maakt deel uit van de onderkaart, ook wel de prelims genoemd. Dat zijn partijen met talenten of nieuwkomers die het publiek moeten opwarmen voor de gevechten tussen de grotere namen. Ciryl Gane vormt op 3 september de publiekstrekker. De Fransman, die sinds zijn entree in de UFC enkel een titelgevecht tegen Francis Ngannou verloor, neemt het op tegen collega-zwaargewicht Tai Tuivasa. Ook komt voormalig middengewichtkampioen Robert Whittaker in actie. Hij neemt het op tegen Marvin Vettori.