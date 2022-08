Déze namen zingen rond na verwacht ontslag Parsons

Voetbal

Bazoer in selectie AZ voor alles-of-niets-duel met Dundee United

Riechedly Bazoer debuteert donderdag in de wedstrijdselectie van AZ voor het cruciale Conference Leagueduel met Dundee United. De zesvoudig international van Oranje kwam deze zomer transfervrij over van Vitesse, waar de geboren Utrechter na drie seizoenen uit zijn contract was gelopen.