Van der Poel wil vlammen in Vlaamse en Italiaanse klassiekers

Tour-baas Christian Prudhomme kondigde dinsdag aan dat er geen extra ploegen aan de Ronde van Frankrijk mogen deelnemen. Alpecin-Fenix hoopte juist op een wildcard. „Ik ben ergens wel ontgoocheld dat ik de Tour niet mag rijden”, stelde Van der Poel. „Het zag ernaar uit dat de Tour het enige grote evenement zou zijn op de hertekende wielerkalender. Nu zijn er meer kansen.”

Van der Poel gaat zich op Italiaanse en Vlaamse klassiekers richten. De laatste winnaar van de Amstel Gold Race weet nog niet of hij aan de start verschijnt van Vlaamse klassiekers

Van der Poel had dit jaar eigenlijk in het teken gesteld van de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen. De Spelen van Tokio zijn echter met een jaar uitgesteld als gevolg van de coronacrisis, waarop Van der Poel alsnog hoopte te kunnen meedoen aan de Tour dit jaar.

Remco Evenepoel richt zich op de Ronde van Italië. Ⓒ AFP

Remco Evenepoel fietst dit seizoen de Giro. Het grote Belgische wielertalent laat de Italiaanse rittenkoers boven Luik-Bastenaken-Luik prevaleren.

Voor de uitbraak van het coronavirus had Evenepoel zijn zinnen op beide wedstrijden gezet. Dat is niet mogelijk, zo bleek dinsdag toen de nieuwe wielerkalender werd vrijgegeven. Luik-Bastenaken-Luik valt op 4 oktober, tegelijkertijd met de tweede etappe van de Giro.

„Remco zal dit najaar de Giro rijden. We willen op dat gebied niet afwijken van zijn programma”, vertelt zijn ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step bij Sporza. „Het is wel intriest dat hij daardoor niet kan meedoen aan Luik-Bastenaken Luik. Maar Remco is nog maar 20. Stel je voor dat hij al 37 was. Dan was dat iets anders geweest.”