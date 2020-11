Fout in laboratorium oorzaak positieve Ajax-testen: ’Dat lijkt ons zeer waarschijnlijk’

„Dat lijkt ons zeer waarschijnlijk”, zei trainer Erik ten Hag in de aanloop naar het uitduel van zondag bij FC Utrecht.

Ajax reisde maandag aanvankelijk met slechts zeventien spelers richting Denemarken voor het uitduel met Midtjylland in de Champions League. Zo’n vier uur voor de wedstrijd kregen Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg alsnog toestemming om te spelen. Klaassen en Stekelenburg arriveerden pas ruim twee uur voor de aftrap in Denemarken.

Ten Hag weet niet of Antony in de aanloop naar het thuisduel met Liverpool ook ten onrechte positief op corona is getest. De Braziliaan miste het verloren thuisduel met de kampioen van Engeland (0-1) maar bleek later in de week wel weer inzetbaar tegen VVV-Venlo.

Kudus

Ten Hag gaat er van uit dat hij zondag tegen FC Utrecht alleen Mohammed Kudus moet missen. De middenvelder heeft onlangs een operatie aan een meniscus ondergaan. „Maar we zijn vrijdagochtend allemaal weer getest”, zei de trainer van Ajax. „Die resultaten zijn nog niet binnen.”

De coach ziet na dit weekend weer veel spelers uitvliegen voor interlandverplichtingen. „We zijn verplicht om ze af te staan, maar zijn ook met de verschillende bonden in contact. Als zij erop staan, moeten we ze afgeven. Ik zit hier niet met angst en beven, maar mijn mening heb ik al een paar keer gegeven. Zeker nu het virus zich weer verspreidt, is het niet verstandig. Zeker voor vriendschappelijke duels niet. Die andere interlands begrijp ik wel hoor, want een bondscoach moet ook met zijn spelers werken”, doelde Ten Hag op de Nations League.

Mogelijke consequenties

„Maar met bepaalde maatregelen kun je wel het virus enigszins buiten houden. Als ze weggaan, wordt de controle een stuk minder. Tijdens het reizen komen ze in allerlei ruimtes, met alle mogelijke consequenties van dien.”

Bekijk ook: Davy Klaassen keert terug bij Oranje

Ten Hag ziet onder anderen Daley Blind, Klaassen en Quincy Promes naar het Nederlands elftal vertrekken. Oranje oefent woensdag tegen Spanje, voordat de de duels met Bosnië-Herzegovina (15 november) en Polen (18 november) in de Nations League op het programma staan. Jurgen Ekkelenkamp, Gravenberch, Kjell Scherpen en Perr Schuurs zijn opgeroepen voor Jong Oranje

Onana, Nicolas Tagliafico en Noussair Mazraoui staan voor een verre reis, net als David Neres en Antony, die voor het olympisch elftal van Brazilië zijn opgeroepen. Tadic is een vaste kracht voor de Servische nationale ploeg.

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie