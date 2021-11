Art Langeler stapt op bij hekkensluiter PEC Zwolle

„Langeler ziet persoonlijk te weinig perspectief in de ontstane situatie om de prestatiecurve op de korte termijn te draaien en hoopt dat deze beslissing PEC Zwolle helpt uit deze situatie te komen”, zo meldt de club.

PEC Zwolle staat met 4 punten uit twaalf duels onderaan in de Eredivisie. Langeler begon afgelopen zomer aan zijn tweede periode bij de club. Hij werkte tussen 2010 en 2013 ook als hoofdtrainer bij PEC Zwolle. Toen werd de club in 2012 kampioen van de eerste divisie. Het seizoen daarop eindigden de Zwollenaren op het hoogste niveau als elfde en wisten ze de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker te bereiken.

Langeler ging daarna bij PSV aan de slag als hoofd van de jeugdopleiding. Hij combineerde die functie met diverse banen bij de KNVB. Zo was hij assistent bij Oranje onder 20 en zelf bondscoach van Jong Oranje. In 2018, een jaar nadat hij was gestopt in Eindhoven, werd Langeler de eerste directeur Voetbalontwikkeling bij de KNVB. Afgelopen zomer keerde hij terug bij PEC Zwolle. Marcel Lucassen nam zijn taak bij de voetbalbond over.