Alles wat coach aanraakt, verandert in goud Duel met Oranje eerste serieuze test voor Duitse keuzeheer Flick

Sinds Hansi Flick (r.) aan het roer staat bij Duitsland, wist de nationale ploeg al zijn duels te winnen. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Sinds Hansi Flick in november 2019 door het ontslag van trainer Niko Kovac bij Bayern München op latere leeftijd nog hoofdtrainer werd, is alles wat de laatbloeier heeft aangeraakt in goud veranderd. Met Bayern tekende hij voor een ongekende succesreeks en als keuzeheer van Die Mannschaft boekte Flick tot nu toe louter overwinningen, acht stuks in totaal, met een doelsaldo van 33-2. De beste start van een Duitse bondscoach ooit.