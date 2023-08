Max Verstappen: ’Tien jaar geleden had niemand dit gedacht’

Het is geen geheim dat Verstappen ook dit weekeinde weer de grote favoriet is. Groot verschil met de edities van 2021 en 2022: elke dag kunnen er wat regenbuien vallen. „Maar de afgelopen twee jaar zijn we misschien ook wel wat verwend geweest hier, wat het weer betreft. Uiteindelijk is het voor iedereen hetzelfde”, aldus de Red Bull-coureur.

Verstappen vindt het mooi om te zien dat al die Nederlanders weer op de tribunes zullen zitten voor hem. „Maar dat zorgt niet voor extra druk op mijn schouders. Het is vooral prachtig dat dit mogelijk is. Niemand had tien jaar geleden überhaupt gedacht dat een Grand Prix hier zou worden verreden. Dat het nu gebeurt is fantastisch en hopelijk blijft dat nog even zo.”

De WK-leider won al acht races op rij en is zodoende hard op weg naar zijn derde wereldtitel.