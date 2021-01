Aanklager onderzoekt tirade Roger Schmidt tegen Bas Nijhuis

Voetbal

Zwaarbevochten zege Ajax in spannende Klassieker tegen Feyenoord

Ajax heeft de Klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA werd het in een spannende, maar niet bruisende wedstrijd 1-0 voor de thuisploeg door een vroege treffer van Ryan Gravenberch. In de tweede helft ging Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker, maar de Amsterdammers bleven over...