Aanklager zal ook naar de tirade van PSV-trainer Roger Schmidt kijken

Voetbal

Ryan Gravenberch vraagteken voor bekerduel Ajax: ’Ik heb er al jaren last van’

Ryan Gravenberch weet niet of hij woensdag met Ajax in het bekertoernooi tegen AZ kan uitkomen. De maker van het enige doelpunt van Ajax in het thuisduel met Feyenoord (1-0) heeft weer last van zijn rug gekregen.